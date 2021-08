Widziane z bliska: Charakter Rafała Wilka. Co ogłosi Trybunał PZM?

Nastroje są bojowe! Zapewnia na tydzień przed startem igrzysk paraolimpijskich w Tokio Rafał Wilk. Nasz świetny kolarz ręczny w włoskich górach do pełna naładował swoje akumulatory. Jest zwarty i gotowy bronić medali, które pięć lat temu zdobył w Rio de Janeiro.

Mówi, że zawsze walczy o najwyższe cele, bo taki ma już charakter. Tego, że da z siebie wszystko jestem więcej niż pewny. Czego mu życzyć na trzeciej już olimpiadzie? „Połamania kół, ale dopiero za metą” - uśmiecha się Rafał, facet ze Stali. Dosłownie i w przenośni. Twierdzi, że emocji w Tokio będzie więcej niż na niedawno zakończonej olimpiadzie, bo paraolimpijczycy muszą pokonywać rywali i swoje bariery. To warto i koniecznie trzeba zobaczyć i może zmienić swoje podejście do życia. „Nie narzekać, tylko wziąć swoje życie we własne ręce. Zobaczcie jak walczymy i zdobywamy medale dla Polski - zachęca Wilk, który złota z Londynu i Rio dedykował nieżyjącemu ojcu. Kolejne mamie i dzieciom. Te z Tokio chce dedykować wnukom. Przyznajcie, czyż to nie piękne i wzruszające? Połamania kół Rafale. Oczywiście, za metą. Będziemy oglądać i zaciskać kciuki. Niech moc będzie z Tobą!