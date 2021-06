Więcej sprzętu do odmulania rzeszowskiego zalewu. Prace ponownie ruszą już w sierpniu?

Dlatego Wody Polskie, które prowadzą inwestycję chcą skrócić przerwę. - Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na wznowienie robót w połowie sierpnia. Czekamy na odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli będzie pozytywna, firma zajmująca się odmulaniem będzie mogła szybciej zabrać się do dalszej pracy – mówi Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich w Rzeszowie.

Ale próba skrócenia przerwy to nie jedyny pomysł na przyspieszenie odmulania. Na zalewie montowane są właśnie długie na 60 metrów pontony. Zostaną połączone w jeden system i mają one stworzyć podstawę dla taśmociągu, którym urobek będzie transportowany na brzeg. Co ciekawe, ma go wydobywać dodatkowa koparka, która niebawem zostanie zwodowana na zbiorniku. Na potrzeby budowy taśmociągu inna koparka usuwa już z wody trzcinowiska.