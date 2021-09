Większość budynków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie jest już ocieplona. Na prace poszło już ponad 57 mln zł

Termomodernizacja to nie tylko ocieplenie ścian budynków. To także wymiana całej stolarki na nowoczesne okna i drzwi. Podczas takiej inwestycji rzeszowski MZBM wymienia także instalacje centralnego ogrzewania oraz włącza budynki do miejskiej instalacji ciepła systemowego – centralnej ciepłej wody użytkowej, którą zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Jak mówi Roman Szczepanek, prezes rzeszowskiego MZBM, wszystkie te działania są z troski o ekologię.