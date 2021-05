Wielka awantura w Czudcu z udziałem 60 ochroniarzy, 44 policjantów i skłóconej rodziny [WIDEO]

- Drewno było złożone na placu, na spornej działce. Nie zostało zabrane, lecz przemieszczone przez osoby, które roszczą sobie prawo do użytkowania wspomnianej działki. Sprawy dotyczące praw majątkowych należą do właściwości prawa cywilnego. Inicjatywa procesowa należy do stron

I zapewnia, że jej klienci wynajęli firmę ochroniarską, która tylko i wyłącznie pilnowała porządku.

- Ochroniarze stali w boku i nic nie robili. Nikogo nie prowokowali. Natomiast ewidentna prowokacja była z drugiej strony. Wszystko jest nagrane -

tłumaczy adwokat.

Policjanci zostali potraktowani gazem

Nagraniami z tego dnia dysponują też brat i policjanci.

- W pewnym momencie doszło do przepychanek pomiędzy uczestnikami zajścia

– informuje Piotr Niemiec z KPP Strzyżów.

Synowska strona konfliktu twierdzi, że policja „stała biernie i się tylko przyglądała”. Dlatego zdesperowany Paweł też ściągnął ochronę. Przybyło kilkunastu. Jak słyszymy od jego prawniczki „ochroniarze tamtej strony robili, co chcieli, a my nie mieliśmy możliwości bronić swojego dobytku”. Co więcej, „każda próba zbliżenia do ogrodzenia kończyła się uruchomieniem miotaczy gazu”.