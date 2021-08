Wielkiego wysypu grzybów jeszcze nie ma, ale na sos wystarczy. W najbliższych dniach może się pojawić więcej prawdziwków Beata Terczyńska

W podkarpackich lasach można napotkać prawdziwki, kozaki i kurki. Leśniczy mówią, że co prawda nie jest to jakiś olbrzymi wysyp, ale parę sztuk zawsze można znaleźć. Wystarczy na przykład na sosik, czy też jako dodatek do jajecznicy. Spodziewają się, że po ostatnich deszczach właśnie w najbliższych dniach może się pojawić w lasach więcej grzybów.