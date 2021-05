Wiemy już, co planuje Teatr „Maska” na 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” w Rzeszowie

Premiera w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Czy "Granica" powtórzy sukces "Lwów nie oddamy"? [ZDJĘCIA]

"Granica" to nowa i długo oczekiwana premiera Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Temat niezwykle aktualny, bo podczas pandemii granice nie tak łatwo przekraczać. Spektakl to też poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: po co one w ogóle istnieją?