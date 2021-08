Wieńce dla sowieckich "wyzwolicieli" Rzeszowa. A co z ich ofiarami? [ZDJĘCIA]

Od wielu lat toczy się, nie tylko wśród historyków, spór o to, czy wejście Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej było wyzwoleniem czy też wprowadzeniem nowej okupacji.

Jak wyglądało to „wyzwolenie” na Rzeszowszczyźnie? Na podstawie zachowanych dokuentów i relacji szczegółowo opisał ten czas Piotr Szopa z rzeszowskiego IPN, w artykule publikowanym w 2020 roku na portalu polskatimes.pl.

Możemy w nim przeczytać m.in.:

Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. z obszaru Podokręgu AK Rzeszów wywieziono do łagrów w ZSRR około 2,5 tysiąca żołnierzy AK, NOW/NZW (Narodowa Organizacja Wojskowa / Narodowe Siły Zbrojne), ziemian i działaczy społecznych. Transporty do łagrów formowano w obozie w Bakończycach w Przemyślu. Ofiarami tych represji padali m.in. żołnierze Inspektoratu AK Rzeszów, starający się wykonać rozkaz KG AK z 14 sierpnia 1944 r., nakazujący przedostać się z pomocą dla powstańczej Warszawy.