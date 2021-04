Więzienie dla pięciu mężczyzn z Malawy, którzy molestowali 11-latkę. Sąd Apelacyjny podtrzymał karę, wyrok jest prawomocny

- Sąd na pewno wyda wyrok uniewinniający. To wszystko to kłamstwa

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymuje wyrok

Krótko po godzinie 13, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ogłosił swoją decyzję. Rozprawa apelacyjna odbyła się 19 kwietnia 2021, ale z racji, że przedłużyła się ona do późnych godzin popołudniowych, skład sędziowski ogłoszenie wyroku przesunął o tydzień. Na sali sądowej pojawili się adwokacji oskarżonych oraz prokuratura. Usłyszeli, że sąd w znacznym zakresie "utrzymał w mocy wyrok wydany w lipcu 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie - co do winy, kwalifikacji i co do kary".