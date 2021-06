Wilczyce utrudniły ratownikom GOPR dojazd do potrzebującej pomocy. Ratownicy musieli przebijać się przez barykady, zasieki i przekopy

Ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR na facebooku opisali wydarzenia z soboty. Ok. godz. 7.20 wpłynęło do nich dość niejasne zgłoszenie od kobiety uskarżającej się na silne bóle brzucha. Wymagająca pomocy miała się najdować w okolicy Mucznego.

- Po dotarciu we wskazane miejsce okazało się, że to teren obozowania Wilczyc - oddolnego ruchu działającego na rzecz „obrony” lasu - piszą. - Od 5 miesięcy okupują tamto miejsce. Końcem kwietna Nadleśnictwo Stuposiany, Lasy Państwowe na swoim fanpage'u informowało o fakcie zdemolowania drogi i utrudnieniu dojazdu różnym służbom, w tym GOPR czy Straży Granicznej. Faktycznie – przebijanie się przez barykady, zasieki i przekopy na odcinku kilkuset metrów ratownikom zajęło dłużej niż pokonanie 20-km trasy z Ustrzyk Górnych do Mucznego.