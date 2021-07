Wisłoka ma za sobą dwa pierwsze sparingi. Ekipa z Dębicy zremisowała z Garbarnią Kraków i wygrała z Turośnianką Turośń Kościelna

NOWE EURO 2020. Finał Anglia - Włochy. Gareth Southgate po 25 latach od zmarnowanego karnego poprowadzi Anglików do złota?

W finale mistrzostw Europy Anglia zagra na Wembley z Włochami. Obie drużyny będą maksymalnie zmobilizowane, by przejść do historii. 25 lat temu w półfinale EURO 96 rzut karny na wagę finału zmarnował Gareth Southgate. Czy w roli selekcjonera poprowadzi Synów Albionu do złota?