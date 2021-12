Wizz Air zawiesza część lotów, tym trasę Jasionka - Oslo. To konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce

Na długiej liście jest Rzeszów - Oslo. Połączenie będzie zawieszone od 9 stycznia do 27 marca.

- To bezpośredni efekt znacznie niższego niż zakładane wypełnienia samolotów oraz mniej optymistycznych niż dotąd prognoz, jeśli chodzi o ruch lotniczy w Polsce w najbliższych miesiącach - komentuje dyrektor Górski. - Przyczyn należy upatrywać m.in. w niskim poziomie zaszczepienia naszych obywateli w stosunku do większości krajów europejskich oraz niepewności pasażerów wynikającej z częstych zmian przepisów dotyczących podróży zagranicznych. Wierzę, że to sytuacja przejściowa i w dłuższej perspektywie czasowej Wizz Air zrealizuje ambitne plany rozwoju siatki połączeń na naszym lotnisku