Wkrótce piraci drogowi zapłacą wysokie kary. Mandat będzie mógł wynosić nawet 5 tysięcy złotych Grzegorz Anton

Wysokość mandatów w Polsce nie została zmieniona od lat 90. Co więcej według statystyk Polska ma jedne z najbardziej niebezpiecznych dróg w Europie. Czas to zmienić, dlatego rządzący przedstawili projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, który kilka dni temu był czytany w Sejmie. Zgodnie z nim, diametralnie wzrosną kary dla kierowców niestosujących się do przepisów. Mandat będzie mógł wynosić nawet 5 tys. zł.