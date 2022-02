Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego: Priorytetem jest młodzież

Panie marszałku, sport zdominuje najbliższe tygodnie, wraca ekstraklasa, rozpoczynają się igrzyska, milkną wojny… Oby tak było. Życie to polityczne też potrzebuje oddechu i nieco dystansu. Tak się dzieje głównie kiedy odnosimy sukcesy sportowe, więc wszyscy trzymamy kciuki. Liczę na naszą jedynaczkę Izabelę Marcisz w biegach oraz na łyżwiarza szybkiego Piotra Michalskiego, który co prawda reprezentuje już klub spoza regionu, ale wciąż mocno jest związany z Sanokiem.

To marszałek też pomoże…

Oczywiście, choć skala naszego zaangażowania jest niewielkim procentem tego, jakie są potrzeby budżetowe klubu w piłkarskiej ekstraklasie. To już jest sport wyczynowy na najwyższym poziomie organizacji i profesjonalizacji. Staramy się promować województwo we wszystkich rozgrywkach najwyższego szczebla, gdzie grają nasze drużyny. Jesteśmy więc widoczni z naszym logiem m.in. na meczach siatkówki w Rzeszowie zarówno Resovii jak i Developresu, piłki ręcznej w Mielcu i w Jarosławiu czy też tenisa stołowego. Jest to świetna promocja, bo w każdej z tych dyscyplin nasze zespoły prezentują znakomity poziom. Siatkarki Developresu właśnie awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, tenisistki stołowe z Tarnobrzega chcą tę Ligę Mistrzyń znów wygrać. W tamtym roku zabezpieczyliśmy na ten cel 730 tysięcy złotych. W tym roku ta kwota jest znacznie większa. Właśnie trwają przetargi więc podamy ją w najbliższym czasie. Naszym priorytetem jest jak zawsze młodzież.