Włamał się na profil zaufany 239 osób. 27-latka z gminy Krzywcza koło Przemyśla zatrzymali warszawscy policjanci [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wspólnie z CERT Polska, zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie ustalili, że mieszkający w gminie Krzywcza koło Przemyśla 27-letni mężczyzna włamał się do Systemu Dostawcy Tożsamości, na konto co najmniej 27 użytkowników profilu zaufanego.

Profil zaufany to internetowy "klucz", dzięki któremu potwierdzamy w sieci swoją tożsamość i możemy załatwić wiele spraw urzędowych.