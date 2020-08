Woda zalewa okolicę przejść dla pieszych na osiedlu „Projektant” w Rzeszowie. "Nowiny" pomogły rozwiązać problem

Na większości rzeszowski ulic progi zwalniające to wąskie garby wykonane kostki betonowej lub gumowych elementów. Na „Projektanice” takich też nie brakuje, ale przy ulicach Krośnieńskiej i Bieckiej Miejski Zarząd Dróg zdecydował się na nieco inne rozwiązanie.

Progi malowane jak przejścia dla pieszych

„Wyniesione przejścia” to nic innego jak szerokie na kilka metrów progi zwalniające, podniesione w stosunku do poziomu jezdni tak, aby kierowcy zwalniali przed nimi prędkość. Na progach są namalowane przejścia dla pieszych. Trzy takie progi powstały przy chodnikach prowadzących do dużego parku i placów zabaw między ulicami Biecką, Odrzykońską i Iwonicką.