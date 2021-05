Wojciech Błyszko i Damian Pawłowski opuszczają Stal Mielec. Kto jeszcze?

Obaj trafili do Mielca we wrześniu ubiegłego roku na zasadzie wypożyczenia, ale w pierwszym zespole nie udało im się zadomowić. Zaliczyli kilka występów jesienią, lecz wiosną można było ich tylko zobaczyć w meczach drugiej drużyny.

Jeśli chodzi o przyszłych stalowców, to tak naprawdę niewiele wiadomo. Z wypożyczenia do Resovii wraca Jakub Wróbel, choć to nie oznacza, że trafi do pierwszej drużyny Stali. Gdyby Mielec opuścił Strączek, to zastąpić go może Wiktor Kaczorowski ze Stali Rzeszów. Mówi się też, że zespół trenera Gąsiora zasilić mogą inni gracze rzeszowskiej drużyny: Wiktor Kłos, Dawid Olejarka czy Błażej Szczepanek, a także czołowy strzele 2 ligi Kamil Wojtyra ze Skry Częstochowa.