Wojciech Mazur, nowy prezes Rawlplug Sokoła Łańcut marzy o koszykarskiej ekstraklasie. Życzy awansu także żużlowcom z Rzeszowa

Grał pan w kosza?

Koszykówka była mi bliska od zawsze. Inni chodzili na labę do parku, a mnie zawsze można było znaleźć na boisku z piłką do kosza. Tak naprawdę, gdybym w młodości trafił na odpowiednich ludzi, pewnie grałbym do dziś.

Dobry pan był?

Nie mnie to oceniać, ale myślę, że tak, skoro zawsze grałem w reprezentacji szkoły.

Trenował pan inne dyscypliny?

Jak każdy młody chłopak, grałem w piłkę nożną, ale od zawsze pasją był basket.

Jest pan na każdym meczu sokoła w Łańcucie?

Staram się być na każdym. Nie ma mnie tylko wtedy, gdy zatrzymają mnie sprawy wyższego kalibru, typu choroba.

Kibicuje pan spokojnie, czy przeciwnie, wychodzi z hali wyczerpany fizycznie i psychicznie?

(śmiech) Możecie mi wierzyć lub nie, ale odkąd zostałem prezesem, inaczej oglądam mecz, towarzyszą mi inne emocje. Ale od zawsze kibicowałem całym sercem i zarówno każdą wygraną, jak i przegraną mocno przeżywałem.