Wojciech Wasik nowym prezesem Pratt & Whitney Rzeszów. Zastąpił Marka Dareckiego, który odszedł na emeryturę

Dyrektorem generalnym i wiceprezesem do spraw operacyjnych zostanie Marcin Samolej, od wielu lat pracownik rzeszowskiego P&W. Ryszard Broda zostanie dyrektorem generalnym P&W Tubes. Z kolei Piotr Owsicki - prezesem zarządu i dyrektorem generlnym P&W AeroPower Rzeszów.

- Wybitna, pełna profesjonalizmu, pasji, talentu, pracowitości, wiedzy, etyki pracy oraz miłości do lotnictwa postać. Człowiek, który zbudował nową organizację z Centrum Badawczo - Rozwojowym i hamownią silników lotniczych na czele, zainicjował powstanie innowacyjnego klastra przemysłowego Dolina Lotnicza, a także Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza - czytamy na profilu facebookowym firmy, która dziękuje dotychczasowemu prezesowi za wieloletni wkład w funkcjonowanie P&W, wychodzenie poza wytyczone granice i nieustanne podążanie w kierunku nowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zasługi dla przemysłu lotniczego Rzeszowa i Podkarpacia.

Pratt & Whitney Rzeszów jest światowej klasy producentem silników lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych na świecie, m.in. Airbus, Boeing, Lockheed Martin. W Rzeszowie zmontowane zostały wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16. Zatrudnia około 4000 pracowników. Firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), na które składa się nie tylko biuro konstrukcyjne, ale także prototypownia, laboratorium materiałowe oraz nowoczesne hamownie eksperymentalne do testowania silników turbośmigłowych, turbowałowych oraz pomocniczych, tzw. APU. Współpracuje z wszystkimi głównymi producentami płatowców takimi jak Boeing, Airbus czy Embraer oraz ponad 70 liniami lotniczymi na świecie.