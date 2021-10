Wojewódzki Szpital w Przemyślu w ścisłym finale ogólnopolskiego konkursu medycznego [ZDJĘCIA]

– Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów i zmieniającej się rzeczywistości, wprowadzając coraz to nowsze, często innowacyjne rozwiązania. Dotyczą one przede wszystkim metod leczenia, ale także komfortu pobytu w szpitalu i powrotu do zdrowia. Jednym z takich rozwiązań jest telerehebalitacja kardiologiczna. Dzięki niej pacjenci nie muszą spędzać w oddziale kilku tygodni, ale będąc w stabilnym stanie mogą w domu kontynuować rehabilitację