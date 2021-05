Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie. Otwarto nową jednostkę, były awanse i wyróżnienia [ZDJĘCIA]

- Dzięki tej ciężkiej pracy i poświęceniu, społeczeństwo darzy nas sympatią i widzi w nas swoich autentycznych sprzymierzeńców, na których może liczyć w każdej sytuacji. Jest to powód do naszej dumy i satysfakcji. Szczególne gratulacje składam wszystkim, którym przyznane zostały odznaczenia i awanse. Niech te wyróżnienia będą mobilizacją do dalszej sumiennej służby - dodał.

Podczas obchodów uroczyście otwarto nową siedzibę JRG nr 3 KM PSP w Rzeszowie. Koszt budowy jednostki to ponad 17 mln zł. Jest to nowoczesny budynek, składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, sal podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo-warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, sali szkoleniowej, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych.