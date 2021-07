Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Zaczerniu. Rozdano medale i wyróżnienia [ZDJĘCIA]

Wojewódzkie obchody Święta Policji swą obecnością zaszczycili przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała funkcjonariuszom za zaangażowanie i trudną służbę, jaką pełnią na co dzień.

"Państwa służba to nie tylko codzienny trud wykonywania obowiązków na rzecz Państwa Polskiego, ale szczególna misja dbania o bezpieczeństwo mieszkańców podkarpackich wsi, miast i miasteczek. Z dumą obserwuję Wasze profesjonalne podejście do realizowanych zadań - szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam Waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość."