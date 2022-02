Wójt Czermina: strażacy wyręczają pogotowie. Dyrektor pogotowia: wyręczamy lekarzy POZ

Bilans ostatniego roku działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, jak od niedawna i oficjalnie nazywa się stacja, plany inwestycyjne placówki, a także powołanie Magdaleny Partyki-Zając na zast. dyr. ds. lecznictwa nie były najbardziej emocjonującymi wątkami spotkania.

- Od marca ubiegłego roku do końca roku nasze karetki wyjeżdżały do pacjentów aż 17 tysięcy razy, choć nie były związane ze stanem nagłym – wyliczał dyr. Gałuszka dodając, że wszystkich wyjazdów w tym czasie było prawie 49 tys. – Jeździliśmy za lekarzy poz, za nocną i świąteczną ambulatoryjną wyjazdową podstawową opiekę zdrowotną.

Do był wstęp do komentarza na temat sporu, jaki zaistniał pomiędzy wójtem Gminy Czermin a mieleckim pogotowiem. Wójt Sławomir Sidur skarżył się publicznie, że wezwane karetki pogotowia do mieszkańców gminy nie dojeżdżają lub dojeżdżają z opóźnieniem, więc do chorych musi wysyłać strażaków OSP. Powołał się na trzy takie przypadki w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.