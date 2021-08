Wójt gminy Bukowsko: Zależy nam na szczepieniach. Boimy się kolejnego lockdownu i związanych z nim problemów finansowych

W gminie Bukowsko, w pełni zaszczepionych jest 23,9 procent mieszkańców. 1309 osób przyjęło dwie dawki szczepionki. 1411 jest zaszczepionych pierwszą dawką. To dobry wynik? Gmina Bukowsko liczy około 5500 mieszkańców. Codziennie śledzę statystyki i uważam, że 23,9 proc. zaszczepionych na terenie gminy Bukowsko to zły wynik. Obawiamy się kolejnego lockdownu. Wiemy również o tym, że gminy, które z najniższymi statystykami szczepień, będą miały problemy z zachorowalnością.

A jakie są działania gminy dotyczące szczepień?

Gmina Bukowsko od samego początku starała się dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy z informacjami na temat szczepień. Wystosowywaliśmy różnego rodzaju pisma, odezwy, prośby, zachęty do mieszańców. Były to listy bezadresowe dostarczane do wszystkich domostw. Dostarczaliśmy też rządowe ulotki dotyczące Narodowego Programu Szczepień. Wydajemy też gazetki profilaktyczne o programie szczepień, które można znaleźć w urzędzie gminy, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, sklepach i parafiach. W bibliotece gminnej w Bukowsku stworzyliśmy punkt szczepień, z którego skorzystało bardzo dużo ludzi, nie tylko mieszkańców gminy. W tym punkcie zostało zaszczepionych ponad 800 osób, z czego bardzo dużo było z zewnątrz. Na piknikach i imprezach sportowych organizowanych przez gminę, do dyspozycji mieszkańców był również mobilny punkt szczepień, gdzie chętni mogli się zaszczepić przeciwko Covid-19. W najbliższą niedzielę są też u nas w gminie Dożynki Gminne, na których też będzie zorganizowany mobilny punkt szczepień.