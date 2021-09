Wójt Miejsca Piastowego: Chcemy przekazać rzetelne informacje dotyczące szczepień

Gmina Miejsce Piastowe przystąpiła do akcji, organizowanej przez Gazetę Codzienną „Nowiny”, #szczepiMYgminy!

Tak. Mamy fundusz przeznaczony na szczepienie i szereg informacji, które mieszkańcy mogą przeczytać, m.in. w czytelni na temat samego szczepienia. Jest tam kilka ciekawych artykułów, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości. W głównej mierze nasza promocja szczepień jest to po prostu rzetelna informacja.

W jaki jeszcze sposób gmina prowadzi akcje promujące szczepienia?

Głównie to nasz ośrodek zdrowia prowadzi akcje dotyczące szczepień. Promujemy również szczepienia przy okazji większych imprez, takich jak dożynki gminne. Ludzie chętnie przychodzą porozmawiać. Niektórzy się zaszczepią, ale niektórzy przychodzą tylko porozmawiać, dowiedzieć się czegoś na temat szczepienia i ewentualnie wracają później na szczepienie. Nie robimy nagonki, aby się szczepić, bądź nie szczepić. My po prostu chcemy informować mieszkańców, bo mają takie prawo, aby rozwiać swoje wątpliwości. Zapewniam dostęp do informacji i punktów szczepień.