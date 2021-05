Wokół meczu. Najlepsze piłkarskie zdjęcia w niższych ligach na portalu nowiny24.pl w dniach 7-9 maja [GALERIA]

Uczestnicy Wings for Life World Run 2021 biegali w Parku na Zdrowiu [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW]

Do Wings for Life World Run 9 maja dołączyła w tym roku cała Polska. Łodzianie mogli kibicować Dominice Stelmach i Tomaszowi Osmulskiemu biegnącymi po zwycięstwo w Parku na Zdrowiu. Zobacz zdjęcia uczestników wydarzenia, w którym nigdy wcześniej nie wystartowało aż tylu chętnych. W ósmej edycji Wings for Life World Run pobiegło 184 236 osób reprezentujących 195 narodowości. Wśród nich znalazło się 10 486 Polaków.