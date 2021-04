Wpadka kierowcy opla. Uderzyła w niego kierująca seatem. Ona była trzeźwa, on pijany

Kierowca opla, mimo, iż to nie on był sprawcą kolizji, odjechał z miejsca zdarzenia. Zostawił auto na pobliskim parkingu i uciekł. Został jednak ujęty przez świadków i przekazany policjantom.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna to 49-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. Jak informuje sanocka policja, kierowca nie poddał się badaniu na stan trzeźwości. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości została pobrana mu krew do badań na zawartość alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, do czasu wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień.