WSIiZ w Rzeszowie zaprasza na wykład online Katarzyny Bosackiej „Czy wiesz, co jesz?”

W październiku 2020 roku czasopismo naukowe „Lancet” opublikowało zatrważające informacje, że 11 milionów ludzi umiera przedwcześnie z powodu nieodpowiedniego odżywiania się. Co należy zrobić, by zacząć prawidłowo się odżywiać? Na to pytanie odpowie Katarzyna Bosacka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci, szefowa działu urody i zdrowia w „Wysokich Obcasach”.

Katarzyna Bosacka od 2019 roku prowadzi kanał na platformie YouTube pod nazwą EkoBosacka, gdzie podejmuje tematy podobne do tych z programów, które niegdyś prowadziła. Jej filmy cieszą się dużą popularnością. W 2020 roku dołączyła do obsady TTV, gdzie aktualnie prowadzi swój program DeFacto Bosacka, natomiast od jesieni 2021 roku prowadzi również program Mądrzejemy w TVN.