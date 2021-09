WSPiA - Rzeszowska Szkoła Wyższa ma nowoczesne programy do badań kryminalistycznych Beata Terczyńska

Nowoczesny program do tworzenia portretów pamięciowych oraz oprogramowanie do porównywania i badania odwzorowań linii papilarnych to dwa nowe narzędzia badawczo - dydaktyczne, które wzbogaciły wyposażenie Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej rzeszowskiej uczelni.