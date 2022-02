Współpraca z politechniką rzeszowską daje uczniom Zespołu Szkól Technicznych szansę na lepszą pracę [ZDJĘCIA]

- Co ważne, każdy z absolwentów mając konkretny zawód technika, będzie mógł również studiować zaocznie. Pracodawcy z branży mechanicznej, lotniczej czy informatycznej zgłaszają się już do uczniów klas czwartych z propozycjami zatrudnienia. Jeśli nasz absolwent posiada wysokie kwalifikacje zgodne z oczekiwaniami pracodawcy, to może liczyć też na dobre zarobki sięgające pięć, a nawet sześć tysięcy złotych. Zależy to nie tylko od firmy, ale głównie od kompetencji - podkreśla dyrektor ZST.