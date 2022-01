Wstęp na pływalnię w Przemyślu po pokazaniu certyfikatu szczepień. Radny miejski prosi, aby odstąpić od tego wymogu

- w interpelacji do prezydenta Przemyśla twierdzi Dariusz Lasek, niezależny radny Rady Miejskiej w Przemyślu.

Według niego wprowadzenie takiego obowiązku jest "rozwiązaniem zbyt daleko idącym i dzielącym społeczeństwo, zmierzającym do segregacji sanitarnej". Z tego powodu proponuje odstąpić od niego, z jednoczesnym zachowaniem 30-procentowego limitu obłożenia basenu.

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun twierdzi, że zmiany wprowadzone 15 grudnia ub. roku w krytej pływalni są dostosowane do rozporządzenia Rady Ministrów. Limit osób, które mogą wejść na basen, został obniżony do 30 proc. W przypadku pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oznacza 15 osób. Do tego limitu nie wlicza się osób, które przedstawiają unijny certyfikat covidowy.