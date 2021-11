Wstęp na szlaki w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym już bez opłat

W sezonie turystycznym, od wiosny do jesieni, turyści muszą płacić za wstęp do parku. W Bieszczadzkim Parku Narodowym ta opłata, obowiązująca do połowy listopada, wynosiła 8 złotych, w Magurskim Parku Narodowym – 6 zł. Płatne były także parkingi.

Obecnie po bieszczadzkich szklakach można wędrować za darmo, ale nadal obowiązują opłaty na wyznaczonych parkingach: w Ustrzykach Górnych przy wejściu na szlak na Połoninę Caryńską, w Wołosatem (przy wejściu na Tarnicę), na Przełęczy Wyżniańskiej (przy wejściu na Rawki i Połoninę Caryńską) oraz w Brzegach Górnych (przy wejściu na Połoninę Wetlińską i Caryńską).

Pozostawienie samochodu kosztuje tam 18 złotych – to opłata całodniowa. Należy mieć przy sobie gotówkę, bo nie ma możliwości płacenia kartą ani wcześniejszego zakupu biletu parkingowego online.