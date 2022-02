Wstępne wyniki spisu ludności. Mieszkańców w kraju i na Podkarpaciu nam ubyło, a mieszkań i domów przybyło

Liczba ludności Polski zmniejszyła się w ciągu dekady o 332 tysięcy osób. Wzrosła natomiast liczba mieszkań o 1,7 miliona. GUS podał wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Podobne tendencje, jeśli chodzi o zmiany demograficzne i zasoby mieszkaniowe występują także w naszym regionie.

Według wstępnych wyników NSPLiM 31 marca 2021 r. w Polsce zamieszkiwało 38 179,8 tys. osób. Mężczyźni są w mniejszości, bo stanowili 48,5 proc. populacji, a 51,5 proc. kobiety. W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. Jednak porównaniu z wynikami spisu powszechnego z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o 332 tysięcy.

- To duży spadek. Przyczyn jest kilka. Jeśli mówimy o rozwoju Polski, to o wzroście decydują ludzie, którzy pomnażają bogactwo kraju. Ta niekorzystna tendencja występuje w Polsce już ponad 20 lat. W tym czasie do Wielkiej Brytanii i bogatych krajów unijnych wyjechało kilka milionów rodaków w większości młodych – mówi Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie. - Polki rodzą dzieci za granicą, a kilka milionów Polaków wypracowuje dochód narodowy dla tych krajów, tam mieszkają, kupują różne dobra i tam wysyłają dzieci do szkół.