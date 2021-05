Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Szef Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego komentuje aktualną sytuację

Trwają końcowe prace przy montażu band w Rzeszowie. Po okresie remontu płyty stadionu, modernizacji wymaga również tor żużlowy. Został on w dużym stopniu zdewastowany przez ciężki sprzęt przy pracach a szczególnie przy demontażu starych słupów oświetleniowych. W odrębnym trybie przetargowym prowadzona jest wymiana band. Pierwotnie planowany na marzec termin zakończenia całościowego remontu Stadionu Miejskiego „Stal” dobiega końca - komentuje obecną sytuację Zbigniew Prawelski, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego.

Walka o dostępność stadionu W cieniu prac remontowych, trwa walka z czasem o dostępność obiektu klubów korzystających ze stadionu miejskiego. Chodzi głównie o Stal Rzeszów, Resovię Rzeszów oraz Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe. Właściciel stadionu Urząd Miejski Pragnę dobitnie podkreślić, że cała odpowiedzialność za remont spoczywa na Urzędzie Miejskim a nie na użytkownikach obiektu. Jest to oczywista prawda o której niektórzy zapominają obarczając RzTŻ odpowiedzialnością za aktualny stan rzeczy. Dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego oraz naszych przyjaciół, partnerów nie doszło do dalszego wydłużania terminu oddania obiektu. Nie wszystko jeszcze gotowe. Mamy jednak nadzieję na zakończenie prac i ich odbiór przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów przy GKSŻ Pana Leszka Demskiego.

Podziękowania dla ludzi dobrej woli Tylko dzięki ludziom dobrej woli , wolontariuszom oddanym bez reszty żużlowi za kilka dni mam nadzieję otworzyć nowy sezon żużlowy w Rzeszowie. Ta determinacja środowiska, także władz samorządowych i rządowych jest w mojej ocenie godna podziwu i jeszcze bardziej dodaje nam sił do dalszej pracy.

Wyjeżdżamy na tor, koniec z poniewierką W przyszłym tygodniu przewidziane są trzy treningi na torze a w niedzielę mecz z Opolem. Pod względem sportowym, ten miniony okres bez „własnego” toru nie był stracony. Wynajmowaliśmy tory gdzie się tylko dało. Trenowaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Grudziądzu, Częstochowie, Krośnie, Tarnowie ,w małych i większych grupach , często po kilka razy. Jednak trzeba jasno powiedzieć, że klub poniósł w tym okresie znaczne wydatki na wynajem torów, hoteli itd. Klub nie szczędził środków i sił ale wiązało się to z ciągłymi wyjazdami i tysiącem spraw do załatwienia w sytuacji gdzie nasi rywale spokojnie realizowali przygotowania na własnych torach. Mam nadzieję, że wyjdzie nam to tylko na dobre.

Pisać prawdę Czekam kiedy spadnie z nas działaczy, zawodników i trenerów ten ogromny balast w postaci braku własnego toru a skupimy się na rozgrywkach i rywalizacji. Trzeba jednak pisać prawdę , bo niektórym komentatorom prasowym wydaje się, że to RzTŻ ponosi odpowiedzialność za brak toru i przyczyn tego zjawiska szuka w złej organizacji pracy naszego klubu. To nie z naszej winy od kwietnia z konieczności przekładane są imprezy żużlowe w Rzeszowie. Robimy to z nieukrywaną przykrością, wręcz złością. Dodatkowo, czasem łączy się to z odpłatnością za przeniesienie imprezy na inny tor, a mimo to często bez pomocy naszych władz żużlowych, nie możemy temu zadaniu podołać. Kalendarz imprez w całej Polsce jest już tak napięty, że trudno jest naszym kolegom z innych klubów przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki.

Najbliższy egzamin

Najbliższy egzamin zdajemy już w niedzielę o 18.00 na Golęcinie, gdzie spotykamy się z PSŻ Poznań. Osobiście przyjaźnię się z Prezesem Arkadiuszem Ładzińskim i mamy podobne marzenia. Chcemy wygrać ale w sportowej ,uczciwej walce.

Zmiany w składzie Nasz skład ulegnie zmianie. Część zmian wywołana jest kontuzjami /Karpow, Hansen/ a część słabą formą naszych zawodników . Także zmiany w regulaminach nie pozwalają nam skorzystać w zaplanowany sposób z części zawodników formacji juniorskiej zakontraktowanych na ten rok. Mamy do rozstrzygnięcia też spór instytucjonalny dotyczący Sama Mastersa. Nie wracamy jednak do przeszłości, myślimy do przodu i wierzymy w sukces. W najbliższych dniach podpiszemy nowe umowy z zawodnikami ale do czasu ich zatwierdzenia nie ujawniamy szczegółów.

Nowi sponsorzy Pragnę wszystkich uspokoić, że sytuacja finansowa klubu jest dobra i nie mamy większych problemów z tym związanych. Mamy nowych sponsorów i to jest fakt bezsporny.

Znów nowy kalendarz rozgrywek W wyniku dopuszczenia do rozgrywek wilków z Witstock po raz kolejny został ogłoszony nowy kalendarz rozgrywek II ligi żużlowej. Takich zawirowań z kalendarzem rozgrywek nie było nigdy dotąd. Dla nas to dodatkowy stres. Trzeba jednak przyznać ,że władze GKSŻ zrobiły wszystko, aby opanować sytuację i zaplanować kalendarz przy dobrej woli poszczególnych klubów. Zbigniew Prawelski, prezes RzTŻ

