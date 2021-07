Wybierając szkoły średnie już myślą o studiach i pracy. Które klasy liceów, techników i branżówek są w Rzeszowie na topie?

Choć rekrutacja do szkół średnich w regionie wystartowała niedawno, bo 17 maja, to po pierwszych wyborach już widać priorytety młodzieży. Sprawdziliśmy, na przyjęciu do których klas najbardziej im zależy, czyli które zaznaczyli jako numer jeden na swoich listach preferencji. A przypomnijmy, absolwent ósmej klasy może wybrać 3 szkoły, które go interesują i zaznaczyć w nich dowolną liczbę klas.

Nadal w Rzeszowie największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące. Które konkretnie klasy? Na przykład w I LO z rozszerzonymi przedmiotami: polski, historia, wos. W III LO: geogr-ang-wos, w IV LO: biol-chem oraz mat-geogr-ang, w VI LO: pol-hist-ang, ang-wos-geogr i hist-biol-pol, w ALO - dwujęzyczna informatyka.

W obleganym rokrocznie II LO podobnie, jak w poprzednich latach najpopularniejsze są oddziały: mat-fiz-ang, biol-chem, a także geogr-ang-mat.