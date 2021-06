Wybory na prezydenta Rzeszowa już 13 czerwca. Jak będzie wyglądać głosowanie w pandemii koronawirusa?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalne rekomendacje, co do organizacji uzupełniających wyborów samorządowych. Dotyczą one także wyborów na prezydenta w Rzeszowie.

Każdy członków komisji będzie musiał nosić maseczkę, a przy liczeniu głosów, dodatkowo, rękawiczki.

Inspektorat zarekomendował także dezynfekcję górnej części urny wyborczej, kabin do głosowania i długopisów nie rzadziej niż co 2 godziny. Płyny do dezynfekcji powinny stać przy wejściu do lokalu, przy stanowisku komisji wyborczej i przy punktach głosowania. Pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone.

Co więcej, każda osoba wchodząca do lokalu wyborczego, jest zobowiązana do zakrycia nosa i ust maseczką ochronną. Uchylić możemy ją tylko na chwilę, aby członek komisji, mógł potwierdzić naszą tożsamość podczas wydawania karty do głosowania. Dowód powinniśmy cały czas trzymać w dłoni.

- Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji – wskazał GIS.

Będzie obowiązywał też limit osób znajdujących się w lokalu wyborczym. Wynosi on 15 mkw na osobę.