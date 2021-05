Wybory prezydenta Rzeszowa. Czytelniczka: pracuję w Rzeszowie, ale nie mam meldunku. Czy mogę zagłosować na prezydenta?

- Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 czerwca 2021 r. w przypadku przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

Jak dodaje Paulina Ślemp-Hejnowicz wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze miasta Rzeszowa na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy nie spełniający tego warunku, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa. Można to zrobić do ostatniego dnia roboczego przed dniem głosowania (należy jednak pamiętać, że decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydawana jest do 5 dni od dnia złożenia wniosku). Ze wpisem w rejestrze, możemy zostać dopisani do spisu.

W wyborach na prezydenta Rzeszowa nie będą mogli zagłosować mieszkańcy miasta, przebywający za granicą, ponieważ "w przypadku wyborów samorządowych, nie przeprowadza tam się głosowania". Także korespondencyjnego. Listownie mogą zagłosować osoby z niepełnosprawnościami (termin upłynął 26 kwietnia), osoby po 60. roku życia (termin zgłaszania się minął 26 kwietnia) oraz osoby na kwarantannie lub izolacji (taki namiar trzeba zgłosić się do 8 czerwca Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie). Tutaj warunkiem jest posiadanie rzeszowskiego adresu korespondencji.