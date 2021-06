Wybory w Rzeszowie. Marcin Warchoł przekazał pół miliona złotych dla KSW nr 1

Marcin Warchoł, który występował we wtorek w roli skromnego posła, opowiedział że impulsem do zorganizowania pomocy dla szpitala przy Szopena w Rzeszowie, był pobyt w jego murach Tadeusza Ferenca.

- Niestety, nasz pan prezydent trafił do tego szpitala. Jednak jak to pan prezydent ma w zwyczaju, choroba, nie choroba, praca musi zostać wykonana. Pan prezydent do mnie zadzwonił, że potrzeba pieniędzy, a ja uruchomiłem Fundusz Sprawiedliwości, który ma nieść pomoc także ochronie zdrowia

- wspominał Marcin Warchoł.

Z pieniędzy szpital kupi: 3 ultrasonografy i gastroskop ultrasonograficzny. Co wg kandydata ma skrócić czas oczekiwania na diagnostykę oraz szybszy i skuteczniejszy proces leczenia pacjentów.

- Z mojej strony to wypełnienie zobowiązań wobec mieszkańców naszego miasta. Jeszcze jako poseł zobowiązałem się do wspierania ochrony zdrowia i czynię to też, jako kandydat na prezydenta miasta - chwalił się Marcin Warchoł.