Wybory w Rzeszowie. Na jakich osiedlach Konrad Fijołek wygrał, a gdzie przegrał? Sprawdziliśmy wszystkie obwody!

Wybory w Rzeszowie zakończyły się na pierwszej turze, prezydentem zostaje Konrad Fijołek zdobywając 56 proc. Jednak nie na każdym z osiedli jego zwycięstwo było tak oczywiste. Na Słocinie i w Pogwizdowie nowym Fijołek zmierzyłby się w II turze z Ewą Leniart, a w Bziance... przegrał zarówno z nią jak i z Marcinem Warchołem. Wiceminister sprawiedliwości zajmował jednak przeważnie albo przedostatnie, albo ostatnie miejsce na osiedlach na przemian z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji. Gdzie Konrad Fijołek miał najwyższe poparcie. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy we wszystkich obwodach wyborczych w Rzeszowie!

Przy komisji wyborczej mieszczącej się w SP nr 1 przy Bernardyńskiej do głosowania uprawnionych było 1674 mieszkańców Rzeszowa. Z urny członkowie komisji wyjęli 741 kart, z czego zaledwie cztery głosy były nieważne. Wychodzi na to, że frekwencja głosujących w tym obwodzie mieszkańców wynosiła 44 proc. Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych kandydatów, większego zaskoczenia nie ma: zwyciężył Konrad Fijołek otrzymując 357 głosów (48 proc.). Za nim plasuje się Ewa Leniart, która zdobyła 193 głosy (26 proc.), dalej jest Marcin Warchoł z 101 głosami (niecałe 14 proc.), a na końcu Grzegorz Braun, któremu zaufało 86 głosujących (niecałe 12 proc.).

Kolejna komisja w Śródmieściu mieściła się w I LO przy 3 Maja. Tam do głosowania było 871 uprawnionych mieszkańców, a w wyborach wzięło udział 437 osób. Frekwencja wynosiła więc niemal równe 50 proc., jednak jeden głos został uznany jako nieważny. Tutaj również wygrał Fijołek, zdobywając 267 głosów (61 proc.). Mniej, bo 94 głosy oddali mieszkańcy na Leniart (20 proc.), dalej znalazł się Braun z 45 głosami (10 proc.), a na końcu tym razem mamy Warchoła: 30 głosów (niecałe 7 proc.)

Biorąc pod uwagę obie komisje ze Śródmieścia, to mieszkańcy tego osiedla w większości przypadków głosowali na Konrada Fijołka. Jego nazwisko zakreślono łącznie na 624 kartach, co pozwala obliczyć, że głosowało na niego ok. 53 proc. Społeczności tego osiedla. Ewa Leniart otrzymała 24 proc., Marcin Warchoł i Grzegorz Braun - 11 proc. Dąbrowskiego Na os. Dąbrowskiego mieszkańcy mogli zagłosować w trzech placówkach: w SP nr 17 przy ul. Bulwarowej, w ZS Sportowych przy Hetmańskiej oraz w ZS Energetycznych przy W. Pola. W pierwszej z siedzib komisji upoważnionych do głosowania było 1115 osób, a z urny wyjęto 624 karty. Oznacza to, że frekwencja wynosiła tutaj blisko 56 proc., nie było nieważnych głosów. Ponownie zwyciężył Fijołek, zdobywając zaufanie 384 mieszkańców (ok. 62 proc.). Kolejne miejsce zdobyła Leniart z liczbą głosów wynoszącą 144 (23 proc.), dalej był Braun z 54 głosami (niecałe 9 proc.) i Warchoł z 42 kartami (niecałe 7 proc.).

W ZS Sportowych głosować mogło 1768 osób, a zagłosowało 904, co daje nam frekwencję na poziomie 51 proc. Były dwa nieważne głosy. Ponownie na czele Konrad Fijołek: 557 głosów, czyli ok. 62 proc. Dalej Ewa Leniart z 159 głosami (17 proc.), Grzegorz Braun, na którego głosy oddało 108 osób (ok. 12 proc.) i Marcin Warchoł, którego poparło 78 mieszkańców (ok. 9 proc.).

W siedzibie komisji przy W. Pola swój głos mogło oddać 1625 mieszkańców Rzeszowa. Do urny podeszło 792, więc frekwencja wyniosła ok. 49 proc., unieważnionych zostało pięć głosów. Na pierwszym miejscu znów Fijołek: 484 głosy (61 proc.), dalej Leniart: 149 kart (ok. 19 proc.), za nią Warchoł: 87 głosów (ok. 11 proc) i na końcu Braun: 67 głosów (ok. 8 proc.). Podliczając, na os. Dąbrowskiego w Rzeszowie najwięcej głosów uzyskał Konrad Fijołek, bo było ich 1425, co daje wynik 61 proc. Za nim znalazła się Ewa Leniart z 19 proc. poparcia, następnie Grzegorz Braun z niecałym 10 proc. głosów i Marcin Warchoł, na którego zagłosowało 9 proc. wyborców z osiedla.

Staroniwa i Kmity Na osiedlu Staroniwa mieszkańcy mogli głosować w ZSP nr 4 przy ul. Staroniwskiej 55. Do głosowania uprawnionych było 2729 osób, z czego swój głos oddały 1572 osoby, a to daje frekwencję na poziomie 58 proc. Był y trzy nieważne głosy. Najwięcej mieszkańców zagłosowało na Fijołka: 955 głosów, czyli ok. 61 proc. poparcia. Następna w kolejce była Ewa Leniart z 298 głosami (ok. 19 proc.), dalej Marcin Warchoł - 163 głosy (10 proc.) i Grzegorz Braun - 153 głosy (niecałe 10 proc.).

Na os. Kmity za siedzibę komisji wyborczej posłużył budynek Przedszkola Publicznego nr 17. Uprawnionych do głosowania było tam 1836 mieszkańców, a zagłosowało 1014. Frekwencja wynosiła 55 proc., za nieważne uznano cztery głosy. Bez większych zaskoczeń, najwięcej mieszkańców zakreśliło na karcie nazwisko Konrada Fijołka - 538 głosów, co daje 53 proc. Wszystkich głosujących. Dużo osób zaufało również Ewie Leniart, która zdobyła 329 głosów (32 proc.). Dużo mniej zakreślonych było nazwisk pozostałych kandydatów: Marcina Warchoła - 92 głosy (0 proc.) oraz Grzegorza Brauna - 51 głosów (5 proc.). Andersa Mieszkańcy os. Andersa mogli głosować w SP nr 8 przy Kopaczewskiego oraz w PP nr 22 przy Ofiar Katynia. W pierwszej placówce upoważnionych do głosowania było 1064 wyborców, z czego 419 skorzystało z tego przywileju (39 proc.). Najwięcej głosów zostało oddanych na Fijołka, bo 212 (ok. 51 proc.). 117 kart trafiło „na konto” Ewy Leniart (28 proc.), Warchoł zdobył 48 głosów (11 proc.), a Grzegorz Braun: 42 głosy (10 proc.).

W drugiej placówce mogło głosować 1384 mieszkańców, zagłosowało 747, więc frekwencja wyniosła 54 proc. Było pięć nieważnych głosów. Na czele znów Konrad Fijołek z 426 głosami (57 proc.), za nim Ewa Leniart z 200 kartami (ok. 27 proc.), dalej Marcin Warchoł z 67 kartami (9 proc.), a na koncu Grzegorz Braun, który otrzymał 48 głosów (6 proc.). Łącząc obwody wyborcze na os. Andersa, poparcie dla poszczególnych kandydatów wygląda tak: Konrad Fijołek - 55 proc., Ewa Leniart - 27 proc., Marcin Warchoł - 10 proc., Grzegorz Braun - 8 proc.

1000-lecia i Staromieście Mieszkańcy osiedla 1000-lecia swoje głosy mogli oddawać w PP nr 16 przy Kochanowskiego. Do głosowania były tam uprawnione 1454 osoby, a zagłosowało 675 osób. Daje to frekwencję wynoszącą 46 proc., zanotowano jeden nieważny głos. Znów z zauważalną przewagą zwyciężył Fijołek: 381 głosów (56 proc.). Za nim Leniart: 166 głosów (ok. 25 proc.), Warchoł: 76 głosów (ok. 12 proc.) i Braun: 51 głosów (7 proc.).

Staromieście „głosowało” przy ul. Partyzantów, w SP nr 29. Upoważnionych wyborców było 1862, a zagłosowało 910, czyli niespełna połowa. I znów najwięcej głosów „powędrowało” na Fijołka: 505 (55 proc., dalej znalazła się Ewa Leniart: 204 głosy (22 proc.). Trzecie miejsce przypadło Marcinowi Warchołowi, który zdobył tam 119 głosów (13 proc.), a na końcu został Braun z 73 głosami (8 proc.). Mieszka I Na os. Mieszka I zorganizowano dwie siedziby komisji wyborczych: przy Miodowej i przy Rejtana, w ZS nr 2. W pierwszej placówce 1560 wyborców było uprawnionych do głosowania, a z urny wyjęto 900 kart. To oznacza, że frekwencja wyniosła tam 58 proc., oddano sześć nieważnych głosów. Konrad Fijołek otrzymał w tej siedzibie 534 głosy (59 proc.), Ewa Leniart dostała 204 głosy (23 proc.), Marcin Warchoł - 89 głosów (10 proc.), a Grzegorz Braun - 67 głosów (7 proc.).

W ZS nr 2 przy Rejtana zagłosować mogło 1759 proc, a zagłosowało 947, czyli 54 proc. wszystkich. Siedem głosów okazało się nieważnych. Na największej liczbie kart zakreślono nazwisko Fijołka: 546 (56 proc.), następna w kolejności była Leniart: 184 głosy (19 proc.). Dalej znalazł się Marcin Warchoł z wynikiem 123 głosów (13 proc.) i Grzegorz Braun z 87 głosami (9 proc.).

Łącząc wyniki z obu komisji, Fijołek zdobył na os. Mieszka I 58 proc. poparcia. Za nim znalazła się Ewa Leniart, na którą zagłosowało 21 proc. mieszkańców. Marcin Warchoł osiągnął wynik 11 proc. poparcia, a Grzegorz Braun - 8 proc. poparcia. Nowe Miasto Na Nowym Mieście w PP nr 38 przy Rejtana głosować mogło 1488 osób, a zagłosowało 772. Frekwencja wynosiła zatem 52 proc., cztery głosy były nieważne. Na Konrada Fijołka głosowało 379 osób (49 proc.), na Ewę Leniart z kolei 244 osoby (32 proc.). Braun otrzymał 79 głosów (10 proc.), natomiast Warchoł 65 kart (8 proc.). W przypadku tej komisji, druga tura pomiędzy Fijołkiem a Leniart by się odbyła. Drugą placówką do głosowania na Nowym Mieście była SP nr 11 przy ul. Podwisłocze. Tam zagłosować mogło 1600 osób, a zrobiło to 857 mieszkańców, co daje frekwencję na poziomie 54 proc. Trzy głosy unieważniono. Fijołek otrzymał 491 głosów, czyli 57 proc. wszystkich. Ewa Leniart zdobyła zaufanie 215 osób (25 proc.), Marcin Warchoł 75 osób (9 proc.), a Grzegorz Braun 73 osób (8 proc.).

Sumując wyniki, na os. Nowe Miasto zwyciężył Konrad Fijołek, zyskując 53 proc. poparcia. Następna była Ewa Leniart, na którą głos oddało 28 proc. wyborców z Nowego Miasta. Poparcie Marcina Warchoła i Grzegorza Brauna było niemal równe i wyniosło po 9 proc.

Wilkowyja, Słocina i Zalesie Dla mieszkańców Wilkowyi siedziba komisji wyborczej została umiejscowiona w RDK przy Olbrachta. Tam upoważnionych do oddania głosu było 2669 osób, z czego zagłosowało 1475 mieszkańców, czyli 55 proc. Oddano trzy nieważne głosy. Najwięcej kart trafiło do Konrada Fijołka, bo aż 827, czyli 56 proc. W następnej kolejności wyborcy wskazywali Ewę Leniart: 330 głosów (22 proc.), Marcina Warchoła: 165 głosów (11 proc.) i Grzegorza Brauna: 150 głosów (10 proc.).

Mieszkańcy Słociny mogli głosować w SP nr 5, upoważnionych było 1538 mieszkańców, z czego do urn poszło 836 osób (54 proc.). Najwięcej osób głosowało na Fijołka, bo było ich 377 (45 proc.). Trochę mniej, bo 253 głosy, otrzymała Leniart (30 proc.) 112 kart przypadło Warchołowi (13 proc.), a Braun otrzymał 90 głosów (11 proc.). Na Słocinie mielibyśmy drugą turę!

Przy ul. Czajkowskiego głosowali mieszkańcy Zalesia. Upoważnionych było 1812 osób, z czego swoje głosy oddało 1129 mieszkańców (aż 62 proc.). Było 8 nieważnych głosów. Z urny wyjęto 656 kart z zakreślonym nazwiskiem Fijołek (58 proc.), 284 wspierały Leniart (25 proc.), Warchoł dostał 105 głosów (9 proc.), a Braun 75 (7 proc.).

Przybyszówka i Króla Augusta Na Przybyszówce komisja znajdowała się w RDK przy ul. Dębickiej. Głosować mogło 3029 osób, a zrobiło to 1652, czyli 54 proc. Unieważniono 8 głosów. Najwięcej kart trafiło do Konrada Fijołka, bo aż 877 (53 proc.). W następnej kolejności była Leniart z 407 głosami (25 proc.), Warchoł z 173 kartami (10 proc.) i Braun, na którego zagłosowało 160 osób (niecałe 10 proc.). Mieszkańcy os. Króla Augusta swoje głosy oddawali w ZS Muzycznych nr 2 przy Wyspiańskiego. Upoważnionych wyborców było 1189, z czego zagłosowało 590 (ok. 50 proc.) Zliczono cztery nieważne głosy. Konrad Fijołek dostał 371 głosów (63 proc.), Ewa Leniart - 126 głosów (21 proc.), Marcin Warchoł - 46 głosów (8 proc.), a Grzegorz Braun - 43 głosy (7 proc.). Baranówka Na Baranówce można było głosować w dwóch miejscach: w PP nr 28 przy Obr. Poczty Gdańskiej oraz w SP nr 25 przy Starzyńskiego. W pierwszym lokalu zagłosować mogło 1895 osób, a zrobiło to 1116 mieszkańców, co daje frekwencję na poziomie 59 proc. Oddano sześć nieważnych głosów. Najwięcej wyborców „postawiło krzyżyk” na Fijołka: 653 głosy, czyli 58 proc. Druga była Leniart z 224 głosami (20 proc.), za nią Braun z 119 głosami (11 proc.), i Warchoł z 114 kartami (10 proc.).

W drugiej siedzibie komisji zagłosować mogło 1531 mieszkańców, z czego zrobiło to 819 (53 proc.). Sześć głosów unieważniono. Konrad Fijołek zdobył 425 kart (52 proc.), Ewa Leniart dostała ich 242 (29 proc.), Marcin Warchoł otrzymał 86 głosów (10 proc.), a Grzegorz Braun 60 (7 proc.)

Sumując, na os. Baranówka największym poparciem może cieszyć się Fijołek: 56 proc. Dalej jest Leniart: 24 proc., później Warchoł: 10 proc. i Braun: 9 proc. Paderewskiego i Drabinianka Mieszkańcy os. Paderewskiego mogli zagłosować w ZSP nr 6 przy Krzyżanowskiego. Uprawnionych do głosowania wyborców było tam 1495, z czego głosowało 835 (56 proc.) Dwa głosy były nieważne. Zwyciężył Konrad Fijołek, który dostał 476 głosów (57 proc.). Za nim była Ewa Leniart: 212 głosów (25 proc.), Marcin Warchoł z 82 głosami (10 proc.) i Grzegorz Braun, któremu zaufało 63 mieszkańców (7 proc.). Na Drabiniance wyborcy głosowali w Żłobku nr 7, a spośród 1662 upoważnionych osób, do urn pokierowało się 981 osób (59 proc.). Oddano sześć nieważnych głosów. A jak zagłosowano? Konrad Fijołek: 634 głosy (65 proc.), Ewa Leniart: 159 głosów (16 proc.), Marcin Warchoł: 96 głosów (10 proc.), Grzegorz Braun: 86 głosów (9 proc.).

Krakowska Południe i Kotuli W SP nr 28 na os. Krakowska Południe głosować mogło 1554 osób, z czego zagłosowało 888 (57 proc.). Cztery głosy okazały się nieważne. Tutaj również na pierwszym miejscu Fijołek, który otrzymał 463 karty od wyborców (52 proc.). Na Leniart zagłosowało 229 osób (26 proc.), na Warchoła - 103 osoby (12 proc.), a na Brauna - 89 osób (10 proc.).

Dla mieszkańców os. Kotuli otwarty był punkt w RDK przy Widokowej, gdzie oddać głos mogło 2114 osób. Zrobiło to 1232 mieszkańców, a więc 58 proc. Komisja wychwyciła 10 nieważnych głosów. Najwięcej mieszkańców zdecydowało się na wybór Konrada Fijołka: 768 (62 proc.). Dalej, głosowano na Ewę Leniart: 238 (19 proc.), Marcina Warchoła: 122 (10 proc.) i Grzegorza Brauna: 94 (8 proc.).

Zwięczyca i Miłocin bez zaskoczeń. W Bziance Fijołek przegrał z Leniart i Warchołem! W ZSP nr 11 głosowali mieszkańcy Zwięczycy, a upoważnionych wyborców było tam 1298. W wyborach udział wzięło 657 osób, czyli 51 proc. uprawnionych. Zliczono dwa nieważne głosy. Konrad Fijołek zdobył poparcie 302 mieszkańców (46 proc.), z kolei Ewa Leniart - 205 osób (31 proc.). To kolejny obwód, w którym mielibyśmy drugą turę! Dalej był Marcin Warchoł otrzymujący 81 głosów (12 proc.) i Grzegorz Braun z 67 kartami (10 proc.).

Kolejny obwód wyborczy to ZS Agroprzedsiębiorczości przy Miłocińskiej, gdzie uprawnionych do głosowania było 755 mieszkańców. Z urny wyjęto 492 karty, więc zagłosowało 65 proc. wyborców. Najwięcej na Fijołka, bo 338 (69 proc.), następnie na Leniart: 85 (17 proc.), Warchoła: 36 (7 proc.) i Brauna: 32 (6 proc.).

Na os. Bzianka mieszkańcy głosowali przy ul. św. Jakuba 2, a upoważnionych wyborców było 513. Zagłosowało 256 osób, co daje frekwencję wynoszącą ok. 50 proc. To pierwsze do tej pory opisywane osiedle, w której tendencje wyborcze się odwróciły. W Bziance wygrała Ewa Leniart zdobywając 96 głosów (37 proc.). Za nią był Marcin Warchoł z wynikiem 80 głosów (31 proc.), a dopiero na trzecim miejscu Konrad Fijołek z 54 głosami (21 proc.). Ostatni był Grzegorz Braun, który zdobył 26 kart (10 proc.).

Biała, Pogwizdów Nowy Mieszkańcy os. Biała mieli do dyspozycji siedzibę komisji w SP nr 9. Do głosowania uprawnionych było 1535 osób, z czego zagłosowało 893 (58 proc.). Oddano cztery nieważne głosy. Zwyciężył tu Fijołek, zdobywając poparcie 556 mieszkańców (62 proc.). Następna „w kolejce” była Leniart z 162 głosami (18 proc.), Braun z 107 kartami (12 proc.), a na Warchoła zagłosowały 64 osoby (7 proc.). A jak głosowali mieszkańcy najmłodszego osiedla Rzeszowa, Pogwizdowa Nowego? Frekwencja wyniosła tam 61 proc., były cztery nieważne głosy i ponownie wygrał Fijołek. Zdobył 294 głosy, czyli 47 proc. Za nim była Leniart, która otrzymała 141 głosów (22 proc.), a po piętach deptał jej Warchoł z 139 głosami (22 proc.). Braun dostał 52 głosy (8 proc.) Niewątpliwie na tym osiedlu rozegrała by się druga tura.