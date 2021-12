Wybrane zostały już imiona dla żubrzątek z Mucznego. Zaczynają się standardowo na "Pu"

- To było dla nas nie lada wyzwanie, bo liczba zgłoszeń przeszła wszelkie oczekiwania – mówi Kaja Hrabal z Nadleśnictwa Stuposiany. - Po długich debatach i sprawdzeniu oryginalności imion, wybrano dwa: Pumba i Pusianek. Imię Pumba to propozycja nadesłana przez panią Weronikę, zaś Pusianek, to imię zaproponowane przez pana Grzegorza. Zaznaczam, że imiona te powtarzały się w nadesłanych zgłoszeniach, ale jako pierwsze przesłali je właśnie pani Weronika i pan Grzegorz. Bardzo dziękujemy wszystkim za ogromne zainteresowanie i czynny udział w naszym konkursie, natomiast zwycięzcom serdecznie gratulujemy.