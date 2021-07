Wyjeżdżają na urlop i porzucają psy. Te trafiają m.in. do Kundelka w Rzeszowie, gdzie czekają na adopcję [ZDJĘCIA]

Wakacje to czas, kiedy do schronisk trafia mnóstwo porzuconych zwierząt przez wyjeżdżających na urlop właścicieli. Część z nich przeszkadza w wakacyjnym wyjeździe, więc rodzina postanawia się pozbyć pupila. W większości są to jednak czworonogi, które uciekły i już nie odnalazły swoich panów. W zeszły weekend do rzeszowskiej placówki trafiło aż 20 zwierząt. 10 psów i 10 kotów.

– Wszystkich zwierząt mamy coraz mniej, ale niestety prawdopodobnie pobijemy kolejny przykry rekord przyjęć psów do schroniska. Jest ich o wiele więcej niż w zeszłym roku – mówi pracownik schroniska, Katarzyna Pokrzywa. Przyszły miesiąc również nie napawa optymizmem. Biorąc pod uwagę statystyki z ostatnich lat, to właśnie w sierpniu do schroniska trafia najwięcej zwierząt.