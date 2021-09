Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 19.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (19.09 10:08) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Brzostek ulice Łukasiewicza KrólowejJadwigi Mickiewicza Mysłowskiego Gryglewskiego KsiędzaOstafińskiego Południowa Rynek Słoneczna Szkolna Węgierska Wąska Zielona Żydowska. Błażkowa Bukowa Dzwonowa Dęborzyn Gogołów Jodłowa Januszkowice Klecie NawsieBrzosteckie Opacionka Przeczyca Skurowa Sowina.

19.09 od godz. 8:42 do 10:45

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Głobikówka - stacja koło Sołtysa.

21.09 od godz. 8:00 do 16:00

Przyborów - Zakład Ogrodniczy.

21.09 od godz. 8:00 do 17:00

Paszczyna - wysypisko śmieci, stacja paliw Orlen na MOP Paszczyna, Brzeźnica - ul. Strażacka, Słoneczna, okolice Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworze Dolne - Ośrodek Wypoczynkowy TRDK2030.

22.09 od godz. 9:00 do 14:00

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00