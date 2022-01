Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 20.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Pustków Osiedle - blok numer 52 i 53.

20.01 od godz. 8:00 do 12:00

Nagawczyna - okolice budynków od numeru 62A do 85. Nagawczyna oraz Zawada wzdłuż drogi nr 94 Dębica-Ropczyce, strona północna oraz odbiorcy od Domu Weselnego Eden do miejscowości Lubzina w pasie od drogi nr 94 do torów kolejowych.

20.01 od godz. 9:00 do 10:00

Miejscowości Kozłów - okolice działek nr 457/5, 6 i 8 oraz 470/11, 13 i 14.

21.01 od godz. 8:00 do 14:00

Paszczyna - domy jednorodzinne od numeru 63 do 89A. Domy jednorodzinne numer 132 i 133 oraz działka 315/2.

24.01 od godz. 8:00 do 13:00

Dębica - ul. Łukasiewicza działka nr 133, odbiorca zasilony ze stacji Dębica Zakład Produkcyjny.

25.01 od godz. 8:00 do 12:00