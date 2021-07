Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 21.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

NOWE Najgłupsze pytania w "Milionerach". Znasz odpowiedź? Niewiarygodne, że zapytano o to na wizji!

"Milionerzy" to teleturniej, który z dwiema przerwami towarzyszy telewidzom od 1999 roku. Jak dotąd główna wygrana padła trzykrotnie, a ostatnio miało to miejsce 14 marca 2019. W historii programu wielokrotnie pojawiały się tak absurdalne pytania, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie, pamiętają je po dziś dzień. Umiesz na nie odpowiedzieć? Przejdź do galerii i sprawdź.