Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 22.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Bukowa - Góry - Wieża.

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Zwiernik - przysiółek Budyń Drugi, Czerwonka.

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Dębica - ul. Sienkiewicza blok nr 6.

23.07 od godz. 8:00 do 14:30

Pilzno - ul. Staszica.

27.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kędzierz - okolice domów od numeru 92 do 96 i numer 200 oraz Dębica - ul. Świętosława okolice domów od numeru 258 do 262B.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00

Słupie

27.07 od godz. 8:00 do 11:00

Słupie

27.07 od godz. 11:00 do 14:00

powiat jasielski

Zawadka Osiecka

22.07 od godz. 8:00 do 12:00

Potok

22.07 od godz. 10:00 do 14:30