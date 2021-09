Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 23.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.09 7:11) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat przeworski

Hadle Kańczuckie

23.09 od godz. 6:00 do 17:00

powiat jarosławski

Pruchnik, ul. Księdza Bronisława Markiewicza

23.09 od godz. 6:30 do 9:00

Szówsko

23.09 od godz. 7:00 do 15:00

Pruchnik, ul. Księdza Bronisława Markiewicza, ul. Akacjowa

23.09 od godz. 7:00 do 17:00

Pruchnik, ul. Księdza Bronisława Markiewicza, ul. Świętego Floriana, ul. Miodowa, ul. Objazdowa, ul. Widokowa

23.09 od godz. 7:00 do 10:00

Kramarzówka

23.09 od godz. 7:00 do 10:00

powiat przemyski

Krówniki

23.09 od godz. 7:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kamienica Dolna - od strony Jaworza Górnego, Łaziska.

27.09 od godz. 8:00 do 12:00