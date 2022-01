Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 25.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (25.01 12:47) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Przeczyca - od Domu Ludowego do kościoła, sklep i szkoła.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Krosno

Krosno, ul. Fryderyka Chopina nieparzyste od 35a, parzyste od 80, ul. Wiklinowa

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

powiat rzeszowski

Krasne, Strażów

25.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat stalowowolski

Zdziechowice Drugie

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat brzozowski

Wesoła

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

powiat kolbuszowski

Przyłęk

25.01 od godz. 7:30 do 13:30

Tarnobrzeg

25.01 od godz. 10:00 do 14:00

powiat przemyski

Żurawica, ul. Jana Matejki, ul. Stanisława Wyspiańskiego 13

25.01 od godz. 7:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dzwonowa - od strony Lubczy.

26.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gumniska - okolice domów od numeru 67 do 77 oraz od 138 do 152.

31.01 od godz. 8:00 do 11:00