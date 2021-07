Wyłączenia prądu w podkarpackim. Gdzie 26.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (26.07 9:07) nie ma prądu w podkarpackim?

Krosno

Krosno, ul. Wisze

26.07 od godz. 8:00 do 11:00

Rzeszów

Rzeszów

26.07 od godz. 7:00 do 9:30

powiat stalowowolski

Dąbrowa Rzeczycka

26.07 od godz. 7:00 do 12:00

powiat sanocki

Siemuszowa

26.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat mielecki

Grochowe

26.07 od godz. 7:30 do 14:30

powiat jarosławski

Jarosław, ul. Konfederacka Pawilony Handlowe

26.07 od godz. 6:30 do 17:00

powiat przemyski

Kosienice, i Rokietnica

26.07 od godz. 7:00 do 12:00

Prałkowce, nr 10, Przemyśl, ul. Sanocka nr nieparzyste 55-77 , nr 40

26.07 od godz. 7:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Pilzno - ul. Staszica.

27.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kędzierz - okolice domów od numeru 92 do 96 i numer 200 oraz Dębica - ul. Świętosława okolice domów od numeru 258 do 262B.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00