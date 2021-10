Wypadek na DK 77 w Dębnie. W zderzeniu busa z samochodem osobowym, ranna została jedna osoba OPRAC.: Łukasz Solski

Zablokowana jest DK nr 77 w m. Dębno (pow. leżajski) na trasie Jarosław - Leżajsk. We wtorek przed godz. 9 doszło tam do zderzenia busa z samochodem osobowym. Droga jest zablokowana. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala jedną osobę.