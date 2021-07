Wypadek na DK nr 77 w Orłach. Kurier wjechał do rowu, był nieprzytomny [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 7. Kierujący fordem jadąc drogą krajową nr 77, w miejscowości Orły na pasie w kierunku Przemyśla, zjechał do przydrożnego rowu. W chwili wypadku młody mężczyzna był nieprzytomny. W momencie przyjazdu służb ratunkowych mężczyzna odzyskał świadomość, był trzeźwy. Pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala na badania.