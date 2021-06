Wypadek na drodze krajowej nr 77 w Orłach. 62-letnia kierująca volkswagenem wjechała do rowu. Pojazd przewrócił się na lewy bok [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek na drodze krajowej nr 77 w Orłach koło Przemyśla. Kierująca volkswagenem tiguanem jadąc w kierunku Radymna, najprawdopodobniej w wyniku złego samopoczucia zjechała z drogi do rowu. Pojazd uderzył wcześniej w znak.